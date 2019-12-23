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05:05, 23 декабря 2019

Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

Ставки будут ниже, чем тарифы для стран, которые получили режим наибольшего благоприятствования, приводит агентство ТАСС сообщение комитета по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР. В руководстве страны говорят, что этот шаг должен удовлетворить растущий спрос китайского потребителя на иностранную продукцию. Кроме того, с середины года планируется снижение тарифов на продукцию в области IT-технологий. Решение принято на фоне переговоров Пекина с Вашингтоном, которые должны предотвратить торговую войну двух крупнейших мировых экономик.



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