Калмыкия, Тува и Курганская область оказались самыми закредитованными российскими регионами

По данным агентства РИА Новости, уровень долговой нагрузки там составляет от 73% до 86%. Среди регионов с низкой кредитной задолженностью оказались Ингушетия, Крым и Севастополь. Индекс рассчитывался на основе соотношения среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты. По словам экспертов, россияне стали активнее брать потребительские кредиты. Однако, предупреждают специалисты, темп роста заработной платы не соответствует темпу роста потребительского кредитования.