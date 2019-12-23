В российском сегменте интернета сегодня должны пройти учения в рамках «закона о суверенном Рунете»

Операторы вместе с силовиками должны будут проверить целостность и устойчивость работы сети, а также возможности по перехвату трафика. Чиновники называют тестирование работами по обеспечению устойчивости Рунета. Некоторые эксперты говорят об учениях по изоляции российской части интернета. Минкомсвязь заверяет, что т.н. «отработка угроз» будет проводиться на специально выделенных сегментах сети, и обычные пользователи учения не заметят.