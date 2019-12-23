Саперы обнаружили минное поле в Финском заливе перед погружением Владимира Путина в батискафе

По словам командующего Балтийским флотом, адмирала Александра Носатова, это были немецкие якорные мины. Их удалось обезвредить с помощью роботов, добавил высокопоставленный военный в интервью газете «Красная звезда». В июле Путин в батискафе погрузился на дно Финского залива примерно на час. Таким образом он почтил память подводников, которые погибли во время Великой Отечественной войны на борту подлодки Щ-308 «Семга».