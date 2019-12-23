Российские власти, по мнению экспертов, недостаточно активно борются за возврат преступных активов из-за рубежа

Согласно выводам международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, объемы арестованных в других странах активов российских коррупционеров и других преступников несоизмеримо меньше, чем сумма выведенных сомнительных капиталов. В свою очередь, как пишет издание РБК, в Следственном комитете пожаловались, что зарубежные органы по формальным основаниям отказывают России в удовлетворении запросов на арест счетов и имущества обвиняемых. Организация по борьбе с отмыванием денег была учреждена государствами-членами «Большой семерки». Эксперты Группы работали в Москве в марте. Они оценивали работу российских правоохранительных органов по возврату выведенных активов.