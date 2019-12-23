Российские аэропорты с конца октября не могут эксплуатировать новую аэродромную технику

В том числе противообледенительные машины и самоходные трапы, что, как пишет газета «КоммерсантЪ», создает угрозу безопасности полетов. Причина в решении Евразийской экономической комиссии, где говорится, что паспорта на такую технику должны содержать все отметки, в том числе и о сертификации. При этом ни в одном из техрегламентов аэродромная техника не учтена, и потому не подлежит сертификации. Аэропорты просят власти урегулировать коллизию, предупреждая о возможных задержках рейсов в пиковые праздничные дни.