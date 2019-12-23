Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на Камчатке

В салоне находился 21 человек. Как сказали в региональном управлении МВД, пострадали не менее трех человек. Автовладелец прислал другую машину, всех пассажиров уже забрали, люди пробыли на морозе недолгое время, передает агентство ТАСС. Что стало причиной ДТП, пока не сообщается.