Израильские ВВС, по некоторым данным, нанесли ракетный удар по окрестностям сирийской столицы

По сведениям иорданского телеканала Al Hadath, несколько взрывов раздались вблизи шоссе в международный аэропорт Дамаска. В свою очередь сирийское государственное агентство SANA утверждает, что армия ведет огонь по воздушным целям на подступах к городу. Сообщается, что одну ракету удалось сбить. По предварительной информации, ракетной атаке подвергся лагерь шиитских бойцов, которые воюют на стороне сирийской армии.
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