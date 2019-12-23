В Париже на 87 году жизни скончался французский модельер Эммануэль Унгаро

По словам его родных, последние два года состояние здоровья кутюрье ухудшалось. Унгаро родился в семье итальянских иммигрантов. Начинал свою творческую деятельность в конце пятидесятых годов прошлого века. Собственное ателье открыл в 1965 году. А в 80-е входил в пятерку ведущих модельеров Парижа. Среди его клиентов были бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, актрисы Катрин Денев и Изабель Аджани. В середине 90-х Унгаро продал свой модный дом, а в нулевые отошел от дел.