Власти Греции приняли решение о последовательной экстрадиции российского гражданина Александра Винника

Его выдадут сначала Франции, потом США, а дальше – России, передает агентство ТАСС со ссылкой на документы греческого Минюста. В первых двух случаях россиянина после судебных процедур должны вернуть Афинам. Винник уже больше двух лет находится в тюрьме Греции. Он был задержан по запросу американской стороны, которая обвиняет его в отмывании от 4 до 9 млрд. долларов через интернет-биржу криптовалют.