Книжные издатели пригрозили вечной блокировкой сервисам «Яндекс.Видео» и YouTube

Как пишет газета «Ведомости», Мосгорсуд уже принял одно решение в пользу издательства «Эксмо». Для вечной блокировки достаточно двух. YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные аудиоверсии книги. Представители обоих видеосервисов эту информацию пока не комментировали. Издатели уже называли оба ресурса одними из главных источников нелегальных аудиокниг в рунете. В качестве видео пираты часто используют статичное изображение обложки книги, на которое накладывают начитанный текст.
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