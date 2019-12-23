Книжные издатели пригрозили вечной блокировкой сервисам «Яндекс.Видео» и YouTube

Как пишет газета «Ведомости», Мосгорсуд уже принял одно решение в пользу издательства «Эксмо». Для вечной блокировки достаточно двух. YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные аудиоверсии книги. Представители обоих видеосервисов эту информацию пока не комментировали. Издатели уже называли оба ресурса одними из главных источников нелегальных аудиокниг в рунете. В качестве видео пираты часто используют статичное изображение обложки книги, на которое накладывают начитанный текст.