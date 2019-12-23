Власти Германии рассчитывают на успешное завершение проекта «Северный поток – 2», несмотря на санкции

Как пишет газета Süddeutsche zeitung, со ссылкой на источники в кабинете министров ФРГ, позиция Берлина в этом вопросе не изменилась. Ранее вступил в силу закон об оборонном бюджете США, согласно которому Белый дом обязан ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». После чего швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для «Северного потока» уведомила о приостановке работ.