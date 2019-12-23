Представитель Григория Родченкова назвал фарсом обвинения в адрес экс-директора московского Антидопингового центра

Адвокат Джим Уолден сказал, что его подзащитный не имел возможности подключиться к базе данных лаборатории. По его словам, если WADA или любая другая организация потребует от Родченкова показаний, тот выполнит свое обещание о всестороннем сотрудничестве. На прошлой неделе в Следственном комитете России объявили, что экс-глава Московской лаборатории удаленно изменял базу данных и манипулировал допинг-пробами российских спортсменов. За несоответствия в базе WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года и запретило проводить ей международные турниры.
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