Министр обороны Венесуэлы обвиняет оппозицию в нападении на воинскую часть на юге страны

Погиб один военнослужащий. Нападавшие пытались захватить оружие, несколько человек задержаны, утверждает глава военного ведомства Владимир Падрино Лопес. В Каракасе также утверждают, что к нападению причастны власти соседних Бразилии и Колумбии.