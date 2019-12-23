В организации «Этническое национальное объединение» отрицают причастность к нападению на здание ФСБ в Москве

В то же время ее представители не смогли точно ответить, состоял ли в их рядах сам стрелок — Евгений Манюров, пишет газета «КоммерсантЪ». О возможной связи напавшего с организацией пишет интернет-издание «Фонтанка». По его сведениям, сотрудники Федеральной службы безопасности вскрыли удаленные аккаунты Манюрова и обнаружили, что они были связаны с ЭНО, которая базируется в Киеве, но имеет отделения в ряде российских городов. До этого сообщалось, что при обыске в квартире Манюрова нашли флаг и значок Национально-освободительного движения. В руководстве этой организации сказали, что он не состоял в их рядах. В результате нападения на здание ФСБ на Лубянке погибли двое сотрудников спецслужбы. Несколько человек получили ранения. Стрелявший был убит.