МВД Татарстана проведет служебную проверку в связи с привлечением школьников к проведению учений

Как пояснили в пресс-службе ведомства, участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке. В то же время представители министерства настаивают, что полицейские, администрация школы и старшеклассники прошли инструктаж. Никто из школьников не участвовал в качестве условного нарушителя порядка, все дети находились под контролем педагогов, ни один из них не пострадал. Ранее в интернете появилось видео, как силовики в селе Новотроицком отрабатывают действия на случай массовых беспорядков. В массовке, как сообщалось, участвовали местные школьники.