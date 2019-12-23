Митрополит Иларион, по данным «Новой газеты», является владельцем элитной квартиры в Испании

Руководителю Отдела внешних церковных связей РПЦ принадлежит пентхаус в провинции Аликанте, пишет издание. Стоимость жилья оценивается почти в миллион евро. Обстоятельства приобретения недвижимости высокопоставленным священнослужителем не вполне прозрачны, отмечает газета. Более того, Иларион не оплачивал коммунальные услуги и его долг, по сведениям «Новой», достиг 20 тысяч евро. Сам митрополит информацию о недвижимости в Испании пока не комментировал.