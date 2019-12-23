Нового температурного рекорда в Москве ожидают сегодня метеорологи

По данным центра погоды «Фобос», понедельник 23 декабря может стать самым теплым днем в этом месяце. Температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. До этого самая высокая температура 23 декабря была зарегистрирована в столице в 2015 г. — плюс 6, передает агентство «Москва». Это будет третий за месяц температурный рекорд. Предыдущие зафиксированы 18 и 19 декабря. Снега до конца года, по мнению специалистов, ожидается мало. Высота покрова составит максимум 3-5 см.