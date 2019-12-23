Британская розничная сеть Tesco проверяет информацию об использовании труда заключенных на фабрике в Китае

На предприятии приостановлена работа, руководство компании подчеркнуло, что для них неприемлемо использование подневольного труда. Скандал разгорелся после того, как британская газета The Sunday Times написала о записке, найденной в пачке благотворительных открыток. В ней утверждается, что на китайской фабрике Tesco заставляют трудиться заключенных-иностранцев из шанхайской тюрьмы.
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