Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии лидирует на выборах президента Хорватии

В то же время Зоран Миланович не набирает более 50% голосов избирателей, которые необходимы для победы в первом туре. У него около 30%, у действующего президента страны Колинды Грабар Китарович – чуть менее 27%. Второй тур должен пройти в республике в следующем году, 5 января.