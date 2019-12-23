Совет Федерации завершит сегодня осеннюю сессию

На пленарном заседании планируют обсудить ряд резонансных законов. Один из них — о виноградарстве и виноделии. Некоторые участники алкогольного рынка опасаются, что он помешает бизнесу крупных компаний, и сыграет на руку недобросовестным производителям. При принятии документа Госдумой, как писала газета «КоммерсантЪ», депутаты не учли более 180 поправок и замечаний от властей и виноделов. Их собираются вносить в следующем году. Также сенаторы рассмотрят сегодня закон о возвращении курилок в аэропорты.