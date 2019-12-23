Минкомсвязь вместе с основными операторами проведет сегодня учения в российском сегменте интернета

Сообщается, что это направлено на обеспечение устойчивой работы Рунета. Тестирование будет проходить на специальных полигонах, в ведомстве уверяют, что обычные пользователи не заметят учений. По сведениям агентства «Интерфакс», Минкомсвязи планирует также проверить возможности перехвата абонентского трафика, раскрытия информации о пользователе, блокировку услуг связи.