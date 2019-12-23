На Крымском мосту сегодня откроется железнодорожное сообщение

В церемонии будет принимать участие президент Владимир Путин.

Каких-то детальных подробностей визита российского лидера на Крымский мост не уточняется. В сообщении Кремля лишь говорится, что Путин, помимо открытия железнодорожного сообщения, пообщается с рабочими-мостовиками, а чиновники расскажут ему о планах развития транспортной инфраструктуры юга России. Запуск железнодорожной ветки Крымского моста ознаменует окончание очередного этапа его строительства. Движение по нему легковых автомобилей и автобусов было открыто в мае прошлого года, грузовиков – спустя несколько месяцев. По новой железнодорожной линии Крымского моста, открывающейся сегодня, пока также смогут ездить не все поезда. Власти планируют, что грузовые составы смогут запустить по ветке в июне наступающего года. Как ожидается, первый пассажирский поезд в Севастополь отправится из Санкт-Петербурга уже сегодня. В РЖД оценивают время в пути в 43,5 часа. Из Москвы же будет ходить поезд в Симферополь – первый такой состав отправится во вторник, время в пути составит 33 часа.

Возведение Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой Россией, началось 3,5 года назад. Его стоимость составляет порядка 228 млрд рублей.