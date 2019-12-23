Мещанский суд сегодня начнет повторно рассматривать дело в отношении Самариддина Раджабова

Его обвиняют в угрозе применения насилия к представителям власти на акции 27 июля в центре Москвы.

За время следствия Раджабову несколько раз предъявляли разные обвинения – сначала участие в массовых беспорядках и покушение на применение насилия к представителю власти, потом угроза применения насилия. Поводом для привлечения молодого человека к ответственности стала брошенная в сторону полицейского пластиковая бутылка. В ходе разбирательства потерпевший несколько раз менял свои показания. Сначала говорил, что из-за попадания бутылки испытал физическую боль, потом, когда выяснилось, что она его не задела, говорил, что испугался звука падавшей бутылки. Следствие признало потерпевшими и других полицейских, один из которых отказался считать себя таковым, он ушел со службы. Почти месяц назад суд постановил вернуть дело против Раджабова в прокуратуру – поводом для этого стала формальность: в обвинительном заключении указан дом, которого нет в публичной кадастровой карте.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Самариддина Раджабова и других фигурантов так называемого «московского дела» политзаключенными