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00:01, 23 декабря 2019

Учения по изоляции российского сегмента интернета пройдут сегодня в нашей стране

В министерстве связи уверяют, что обычные пользователи этого не заметят.

Готова ли Россия изолировать себя от всемирной сети и работает ли оборудование по фильтрации трафика? Ответы на эти вопросы власти рассчитывают получить в ходе учений. В них задействуют все ключевые силовые ведомства: МВД, Минобороны, ФСБ и Росгвардию. Примет участие в учениях и большая тройка операторов сотовой связи: МТС, Вымпелком и Мегафон. Тренировка по изоляции Рунета пройдет по сценарию министерства связи. В ходе неё планируют проверить возможность перехвата трафика и раскрытия информации об абоненте. В министерстве уверяют: обычные пользователи ничего не заметят. Отработку угроз проведут цитата «только на выделенных сегментах, стендах и полигонах». Отмечу, что сначала учения хотели провести 19 декабря, но перенесли предположительно из-за большой пресс-конференции Путина. Учения по суверенному Рунету в сентябре прошли на Урале, в ходе них на сетях провайдеров были сбои, серьёзно ухудшилось качество связи, сообщало издание Bell со ссылкой на чиновников и операторов, знакомых с ходом теста.

Операторы сотовой связи ближе к концу года начали повышать тарифы на интернет и мобильную связь. В компаниях объяснили это затратами на исполнение так называемого «пакета Яровой» и закона об изоляции Рунета.



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