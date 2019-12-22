На выборах в Хорватии лидируют оппозиционный кандидат и действующий президент

Представитель Социал-демократической партии Зоран Миланович и глава государства Колинда Грабар-Китарович набирают соответственно 29 и 26 проц. голосов. Это показывают опросы информагентства ХИНА на выходе с избирательных участков. Если ни один из кандидатов не получит в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней состоится второй тур.