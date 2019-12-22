Пять фильмов претендуют на премию «Золотой орел» в категории «Лучший игровой фильм»

Как сообщается на сайте киносмотра, в список номинантов вошли «Бык» Бориса Акопова, «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского, «Т-34» Алексея Сидорова и «Текст» Клима Шипенко. Победителей кинопремии выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым