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23:02, 22 декабря 2019

Уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», передано в суд

Об этом РБК сообщили в пресс-службе Симоновского суда Москвы. Актриму обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Бочкаревой грозит штраф либо лишение свободы на срок до трех лет. Согласно материалам дела, в конце сентября автомобиль Бочкаревой остановили сотрудники ДПС. В салоне, якобы, нашелся сверток с наркотиком, но актриса отказалась от прохождения медосвидетельствования.



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