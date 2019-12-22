Уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», передано в суд

Об этом РБК сообщили в пресс-службе Симоновского суда Москвы. Актриму обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Бочкаревой грозит штраф либо лишение свободы на срок до трех лет. Согласно материалам дела, в конце сентября автомобиль Бочкаревой остановили сотрудники ДПС. В салоне, якобы, нашелся сверток с наркотиком, но актриса отказалась от прохождения медосвидетельствования.