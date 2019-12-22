«Новая газета» нашла у Митрополита Илариона элитную недвижимость в Испании

Расследование, проведенное изданием показывает, что главе синодального отдела РПЦ принадлежит пентхаус площадью в 236 кв.м. стоимостью не менее 1 миллиона евро в жилищном кооперативе в городе Альтея. Издание отмечает, что обстоятельства приобретения главой синодального отдела РПЦ этой квартиры не вполне прозрачны. При этом священнослужитель не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, его долги достигли 20 тысяч евро. «Новая газета» предполагает, что эта недвижимость могла быть Илариону просто подарена. Издание в этой связи задается вопросами, кем и за какие заслуги.
2019-12-22T22:03:00+03:00
2019-12-22T22:06:36+03:00
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22:03, 22 декабря 2019
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