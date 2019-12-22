Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отказаться от своей будущей президентской пенсии в пользу «универсальной системы», предложенной правительством. Против пенсионной реформы уже более двух недель бастуют тысячи французов по всей Франции, включая работников железнодорожного транспорта.