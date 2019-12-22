Патриарх Кирилл: Церковь должна быть на передовой борьбы с домашним насилием

Церковь должна быть на передовой борьбы с домашним насилием. С таким заявлением выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал клириков лично способствовать разрешению подобных конфликтов. По мнению предстоятеля, «никаким законом невозможно остановить преступника», законов «тьма тьмущая, а преступники заполняют тюрьмы». Патриарх Кирилл считает, что только совесть может остановить человека от неправедного шага.