Патриарх Кирилл: Церковь должна быть на передовой борьбы с домашним насилием

Церковь должна быть на передовой борьбы с домашним насилием. С таким заявлением выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал клириков лично способствовать разрешению подобных конфликтов. По мнению предстоятеля, «никаким законом невозможно остановить преступника», законов «тьма тьмущая, а преступники заполняют тюрьмы». Патриарх Кирилл считает, что только совесть может остановить человека от неправедного шага.
2019-12-22T21:02:00+03:00
2019-12-22T21:04:01+03:00
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21:02, 22 декабря 2019
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