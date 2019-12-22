На выборах главы Абакана уверенно побеждает кандидат «Единой России» вице-мэр Алексей Лемин

После обработки всех голосов он получает почти 87% голосов избирателей. Помимо Лемина в избирательные бюллетени были внесены еще три кандидата: представитель ЛДПР и двое самовыдвиженцев. Победитель определяется простым большинством. По данным избирательной комиссии, в целом голосование прошло без серьезных нарушений. Досрочное голосование было назначено после гибели в ДТП прежнего мэра Николая Булакина