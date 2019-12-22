Двое российских биатлонистов вошли в первую двадцатку в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Лидеры оторвались с самого начала, гнаться за ними было бессмысленно, — сказал в эфире телеканала «Матч ТВ» Никита Поршнев, занявший 18-е место. Этот масс-старт стал для Никиты Поршнева первым в карьере на этапе Кубка мира.