Двое российских биатлонистов вошли в первую двадцатку в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Лидеры оторвались с самого начала, гнаться за ними было бессмысленно, — сказал в эфире телеканала «Матч ТВ» Никита Поршнев, занявший 18-е место. Этот масс-старт стал для Никиты Поршнева первым в карьере на этапе Кубка мира.
2019-12-22T20:32:00+03:00
2019-12-22T20:33:23+03:00
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20:32, 22 декабря 2019
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