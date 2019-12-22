Австрийский авиаперевозчик Austrian Airlines запустил продажу авиационных проездных билетов на рейсы по Европе

Как сообщается на специализированном портале Avianews, билет позволит совершать 10 перелетов в течение года по фиксированной цене. Список направлений включает около 60 городов Европы. В продажу поступят два вида проездных — за 449 евро, который позволит путешествовать из Вены в один из выбранных клиентом городов, а также за 799 евро, с доступом к перелетам во все города из списка.