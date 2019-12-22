Пожарные ликвидировали возгорание на заводе «Нефтехим» в Уфе. Тушение заняло около 12 часов. По данным республиканского управления МЧС, погибших и пострадавших нет. Превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено. Возбуждено уголовное дело. Причиной пожара могло стать возгорание технологической жидкости. Ущерб, причиненный пожаром, еще уточняется.