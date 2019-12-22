За 78 лет существования католического ордена «Легионеры Христа» его священники совершили насилие над 175 детьми

За 78 лет существования католического ордена «Легионеры Христа» его священники совершили сексуальное насилие над 175 несовершеннолетними. Об этом говорится в докладе на сайте ордена. Из него следует, что подавляющее большинство жертв были мальчиками от 11 до 16 лет, которые учились в семинариях «Легионеров». По меньшей мере 60 из 175 пострадавших детей подверглись насилию со стороны основателя ордена Марсиаля Масиеля. В общей сложности в насилии признаны виновными 33 священников ордена, 18 из которых до сих пор остаются среди «Легионеров Христа». Все они либо ограничены в служении, либо отстранены от него.