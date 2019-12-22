Митрополиту Илариону, возможно, принадлежит шикарный пентхаус в испанском городе Альтея

Митрополиту Илариону, возможно, принадлежит шикарный пентхаус в жилищном кооперативе в испанском городе Альтея. Соответствующее расследование провела «Новая газета». Издание отмечает, что обстоятельства приобретения главой синодального отдела РПЦ этой квартиры не вполне прозрачны. По данным издания, общая площадь апартаментов превышает 235 кв. м, а цена (по состоянию на 2011 г.) — составляет почти миллион евро. При этом коммунальная задолженность митрополита достигла 20 тысяч евро. Ближайшие соседи иерарха по кооперативу — известные в России артисты, продюсеры и бизнесмены. Ссылаясь на них, газета предполагает, что эта недвижимость могла быть подарена Илариону. Издание в этой связи задается вопросами, кем и за какие заслуги.