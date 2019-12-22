Евгений Манюров, подозреваемый в стрельбе на Лубянке, был участником движения «Этническое национальное объединение»

Евгений Манюров, подозреваемый в стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке, был участником движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Об этом без ссылок на источники сообщает «Фонтанка». По данным этого сайта, сотрудники ФСБ обнаружили связь Манюрова с ЭНО, получив доступ к его компьютеру и телефону. Предполагается, что Манюров входил в московскую ячейку движения. Правоохранительные органы эту публикацию не комментировали.