Российские биатлонисты заняли 11-е, 18-е и 29-е места в масс-старте на этапе Кубка мира. Результат был ожидаемым, — сказал в эфире телеканала «Матч ТВ» тренер мужской сборной Сергей Белозеров. «Радует, что хорошо отработали в стрельбе Поршнев и Елисеев. Два промаха Логинова не позволили ему заехать в цветы, а это было реально. Будут условия попроще для нас и постабильнее – мы будем давать такой же бой, как на первом и втором этапах».

Сергей Белозеров добавил, что критерии позволяют взять на январские этапы ту же команду, что и в декабре.