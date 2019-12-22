Французский модельер итальянского происхождения Эммануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже

Об этом агентству Франс Пресс сообщили его родственники. Собственное ателье он открыл в 1965 году, создав первую коллекцию футуристического дизайна, имевшую успех. В 80-е Унгаро входил в пятерку ведущих модельеров Парижа. Его головной магазин находился на авеню Монтень, рядом с бутиками самых знаменитых брендов. Среди его клиентов были, в частности, Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Изабель Аджани.