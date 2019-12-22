Тестовый беспилотный запуск американского корабля Starliner подтвердил корректную работу систем, несмотря на неудачную попытку стыковки с МКС. С таким заявлением после успешного возвращения аппарата на землю выступил глава NASA Джим Брайденстайн. В свою очередь вице-президент компании-разработчика Boeing Джим Чилтон подчеркнул, что во время полета узлы, отвечающие за поддержку жизнедеятельности астронавтов, работали в штатном режиме.