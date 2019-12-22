Неизвестный с ножом напал на людей в английском графстве Сассекс

Два человека погибли, один серьезно ранен. По сведениям издания «Экспресс», нападавший был знаком с жертвами, он задержан. На месте инцидента в городе Кроли остаются около десятка полицейских машин несколько карет скорой помощи. Телеканал «Скай ньюс» со ссылкой на полицию сообщает о том, что речь идет о «серьезном инциденте», но никаких упоминаний о том, что он может быть связан с терроризмом, пока не прозвучало.