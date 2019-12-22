Три российских гроссмейстера обеспечили себе право участвовать в турнире претендентов на мировую шахматную корону

Сегодня к ним присоединился Ян Непомнящий.

Яну удалось попасть в число участников претендентских соревнований после победы на заключительном этапе серии Гран-При, который проходил в Иерусалиме. В финале Непомнящий победил китайского гроссмейстера Вэя И. Первую партию Ян выиграл, а вторую, белыми фигурами мог позволить себе свести вничью. Еще раньше статус участника получил Александр Грищук, который с 20 очками выиграл общий зачет Гран-При. Кирилл Алексеенко получит специальное приглашение. Организаторы, согласно регламенту, имеют такое право, а поскольку турнир пройдет в Москве, уайлд-кард отдают российскому гроссмейстеру. Кроме того, в отборе сыграют участник матча за мировую шахматную корону американец Фабиано Каруана, победитель кубка мира азербайджанец Теймур Раджабов, финалист турнира Динь Лижн из Китая и его соотечественник Ван Хао.

Последний участник турнира претендентов станет известен в январе будущего года. Им будет обладатель наивысшего рейтинга из числа тех, кто не пробился на турнир.