В Москве ушли с молотка драгоценности советской певицы Людмилы Зыкиной

Самым дорогим лотом исполнительницы «Течёт река Волга», «Оренбургский пуховый платок» стали её серьги. Их купили за два с лишним миллиона рублей. Торги начались с одного миллиона рублей. Примерно такую же сумму заплатили за колье, которое Людмиле Зыкиной подарил бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев, сообщает агентство ТАСС.

В общей сложности устроители аукциона выручили около 5 миллионов рублей. С молотка ушло более 60 предметов, в том числе перьевая ручка. Её народной артистке СССР подарил, по легенде, Ким Ир Сен, основатель и первый руководитель Северной Кореи. Купили личные вещи и бижутерию, в том числе бусы из бисера, сделанные лично Зыкиной, а также одна из её пар кроссовок и солнечные очки. Некоторые предметы так и не нашли покупателя. Что именно продать не удалось, в пресс-службе аукционного дома «12-й стул» не уточнили. По договорённости с наследниками певицы постаукционной продажи не будет.

Вторую часть ювелирной коллекции Зыкиной выставят на аукцион в новом году. Средства, вырученные от продажи, пойдут на увековечивание памяти певицы.