Сотни тонн радиоактивных отходов разгрузили сегодня в Петербурге

Против этого протестуют экоактивисты.

На борту судна «Михаил Дудин» находились 600 тонн так называемых урановых хвостов. Их привезли из Германии. Корабль должен был войти в акваторию Невы ещё несколько дней назад, однако в этот момент в Петербурге находился Владимир Путин, поэтому опасный груз, как предполагают экологи, в город не пускали. Тем не менее сегодня контейнеры разгрузили, дальше их отправят в Свердловскую область. За этим процессом следил депутат местного парламента Борис Вишневский. Он рассказал, что несмотря на замеры, которые показали радиационный фон, он все равно выступает против транспортировки отходов.

В Росатоме говорят о том, что отходы будут перерабатывать в сырье для атомных электростанций. Экологи не верят представителям корпорации, по их словам из Германии в Россию вывозят урановые хвосты просто как на помойку. В нашей стране уже хранятся десятки тысяч тонн подобных отходов.

В ближайшие 2 года из Германии планируют привезти 12 тысяч тонн радиоактивных отходов