Власти Свердловской области требуют от классных руководителей следить за записями учащихся в соцсетях

В Свердловской области власти требуют от классных руководителей мониторить посты учеников в социальных сетях. Об этом пишет интернет-газета Znak.com.

Учителя не обязаны следить за школьниками в интернете, заставить их этим заниматься никто не может. Об этом «Эху» сказал сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он считает, что некоторые учителя действительно могут заняться мониторингом соцсетей. Детям следует понимать, что страницы в социальных сетях уже не являются личным пространством, — подчеркнул он.