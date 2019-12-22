Роуминг в Союзном государстве России и Белоруссии должен быть отменен не позднее сентября 2020 г. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Минкомсвязи России Евгений Новиков. По его словам, это подразумевает финальная версия дорожной карты, которая уже подписана Россией и ждет подписания со стороны Белоруссии.