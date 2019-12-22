Средняя зарплата работающих пенсионеров в России находится на уровне средней по стране: около 40 тысяч рублей. Об этом «Российской газете» сообщил председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Он уточнил, что это показал специальный мониторинг, проведенный ведомством.