Два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в городе Кроли

Два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом, произошедшего в воскресенье в городе Кроли в английском графстве Западный Сассекс. Об этом сообщила газета «Экспресс». По ее информации, нападавший был знаком с жертвами, он задержан. На месте инцидента по данным газеты, находятся около 10 полицейских машин и полдюжины карет скорой помощи.

Телеканал «Скай ньюс» со ссылкой на полицию сообщает о том, что речь идет о «серьезном инциденте». Никаких упоминаний о том, что это нападение может быть связано с терроризмом, на данный момент нет.