МВД Татарстана проверяет обстоятельства учений по разгону митингов с привлечением старшеклассников

МВД Татарстана проверяет обстоятельства учений по разгону митингов с привлечением в качестве статистов старшеклассников. Впрочем, ведомство называет это мероприятие тактико-строевыми занятиями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, участие школьников в этих мероприятиях не было согласовано с руководством МВД Татарстана.
2019-12-22T18:30:00+03:00
2019-12-22T19:10:34+03:00
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18:30, 22 декабря 2019
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