МВД Татарстана проверяет обстоятельства учений по разгону митингов с привлечением старшеклассников

МВД Татарстана проверяет обстоятельства учений по разгону митингов с привлечением в качестве статистов старшеклассников. Впрочем, ведомство называет это мероприятие тактико-строевыми занятиями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, участие школьников в этих мероприятиях не было согласовано с руководством МВД Татарстана.